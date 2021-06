Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Football-EM geiht los

All de Footballfans hebbt lang op töven müsst – vundaag nu is dat aver sowiet: De Football-Europameisterschop geiht los. In dat eerste Speel in Rom draapt vunavend Klock negen de Törkei un Italien op’nanner. Düütschland leggt eerst an’n Dingsdag los mit dat Gruppenspeel gegen Frankriek. Un dat Endspeel geiht denn an’n ölvten Julimaand in dat Wembley-Stadion in London över de Bühn.

