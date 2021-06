Stand: 10.06.2021 09:30 Uhr Schoolmesters: Apen Breef an Rabe

In Hamborg seht sik de Schoolmesters an Vörscholen in't Nadeel. Se föddert, dat se in glieke Wies schützt warrt as jümehr Kollegen an de Grundscholen. Denn dor sünd Coronasülvstests för de Kinner Plicht, an de Vörscholen sünd se man blots freiwillig. In en apen Breef an Schoolsenater Ties Rabe föddert se ok, dat wat an jümehr Arbeitstiet, bi de Arbeitsmiddel un ok bi't Geld wat anners warrt. De Behöörd hett ankünnigt, dat se na de Ferien över de Saak snacken will. | Stand 10.6.2021 Kl. 9:30

