Stand: 10.06.2021 09:30 Uhr Staatsafkaatschap befraagt Gallina

Hamborgs Justizsenatorsche Anna Gallina is vun de Staatsafkaatschap as Tüügsche befraagt worrn. Dat geiht üm'n Fall gegen Michael Osterburg. He is fröher de Levenspartner vun Gallina ween un em warrt vörsmeten, dat he as olen Fraktschonsbaas vun den Grönen in'n Bezirk Mitt över Johren Geld vun de Fraktschon veruntreut harr. Dat geiht woll üm bummelig söventigdusend Euro: ok för't Besöken vun Restaurangs, ut de Tiet, in de he noch mit Gallina tosamen ween is. | Stand 10.6.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.06.2021 | 09:30 Uhr