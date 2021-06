Stand: 09.06.2021 09:30 Uhr Lockern vun Corona-Regeln

In Hamborg warrt noch mehr Corona-Oplagen trüchnahmen. Gellen deit dat vun övermorgen af an. Kinos un Theaters dörvt wedder mehr Stöhl besetten. Denn is dat wedder mööglich in de Sauna to gahn un Chorlüüd köönt ok wedder binnen singen. Dat hett de Senaat güstern beslaten. Bi de Arbeit un för’t Nachtleven gellt man noch scharpere Corona-Oplagen. / Stand: 09.06.2021, Klock 9:30

