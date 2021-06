Stand: 09.06.2021 09:30 Uhr Slötelanhänger mit Luca-App

Lüüd, de keen Smartphone hebbt, köönt de Luca-App, mit de Kontakten fastholen warrt, liekers bruken. För öllere Minschen un Kinner gifft dat en Slötelanhänger, wo de App op is. Kösten deit de Geschicht för jüm nix. In de tokamen Weken schüllt de Slötelanhängers to Hand ween, so Finanzsenater Andreas Dressel. Verdeelt warrt de in de Kunnenzentren vun de Bezirken. / Stand: 09.06.2021, Klock 9:30

