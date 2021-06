Stand: 09.06.2021 09:30 Uhr Mehr Stütt vun den Staat

Dat Kottarbeidergeld schall noch wieder lopen – un twoors dree Maand länger as plaant bet Enn September. Arbeitsminister Hubertus Heil vun de SPD leggt dat Kabinett dor vundaag en Verornen to vör. Mit düsse Stütt schüllt Arbeitssteden ok över den 30. Juni rut afsekert warrn. Un denn will de Staat Ünnernehmen noch länger wirtschoplich ünner de Arms griepen as betnu plaant. / Stand: 09.06.2021, Klock 9:30

