Stand: 09.06.2021 09:30 Uhr Maleschen in’n Haven

Na dat in en Provinz in China wedder Corona opkamen is, gifft dat Maleschen bi den Schippsverkehr op de hele Welt. Dat markt ok de Hamborger Rederee Hapag-Lloyd böös. Se mutt en Reeg Scheep op en anner Kurs schicken. Dat liggt doran, dat de Haven vun Yantian to’t Deel för tominnst twee Weken lang slaten is. Ünnernehmen in Europa mööt nu veel länger op jümehr Woren töven. / Stand: 09.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.06.2021 | 09:30 Uhr