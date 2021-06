Stand: 09.06.2021 09:30 Uhr Zverev op goden Kurs

De Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev steiht dat eerste Mal in sien Loopbahn in’t Halffinaal vun de French Open in Paris. Güstern Avend hett he gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in dree Sätz wunnen. Op den Kurs hen na’t Finaal mutt Zverev övermorgen gegen den Greken Stefanos Tsitsipas spelen. / Stand: 09.06.2021, Klock 9:30

