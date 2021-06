Stand: 08.06.2021 00:00 Uhr Alkoholverbotten in Hamborg

Ok wenn dat an’t Wekenenn jümmer wedder Partys gifft, sall dat in Hamborg nich noch mehr Gegenden geven, woneem se duerhaft Alkohol verbeden doot. Wat NDR 90,3 weet, meent de Behörden, dat maakt keen Sinn. Alkoholverbotten op Duer hebbt wi opstunns blots op St. Pauli un in de Steernschanz. An anner Steden sall de Polizei korthannig Verbotten setten, wenn sik to veel Minschen drepen doot. // Stand 08.06.2021, Kl. 9:30

