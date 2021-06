Stand: 08.06.2021 00:00 Uhr Corona un de Fischmarkt

De SPD-Bezirksfrakschoon in Altnaa will, dat se den Fischmarkt wedder open maakt. De finnt siet mehr as een Johr nich mehr statt. De Bezirkspolitikers sünd bang üm de Existenz vun de Markt-Händlers. De SPD-Afornte Andreas Bernau meent, de Sommerdom sall ja ok mit bet to teihndusend Besökers stattfinnen. // Stand 08.06.2021, Kl. 9:30

