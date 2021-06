Stand: 08.06.2021 00:00 Uhr Düütschland hett EM-Testspeel wunnen

De Generalproov för de Europamesterschop leep goot för de düütsche Football-Natschonaalmannschop. Dat Team vun Bunnstrainer Joachim Löw hett sik in Düsseldörp gegen Lettland mit en söven to een dörchsett. Dat eerste EM-Speel steiht för de düütsche Mannschop tokamen Dingsdag in München an. Dor speelt se denn gegen Weltmester Frankriek. // Stand 08.06.2021, Kl. 9:30

