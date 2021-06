Stand: 07.06.2021 09:30 Uhr CDU winnt Lanndagswahl in Sassen-Anhalt

De CDU hett bi de Lanndagswahl in Sassen-Anhalt mit sövenundörtig Komma een Perzent de mehrste Kraft kregen. Op Platz twee liggt – ok wenn se an Stimmen verloren hett - de AfD mit twintig Komma acht Perzent. Ok Linke un SPD hebbt nich mehr so veel Wählers, de achter jem staht. FDP un Gröne köönt wat dorto winnen. Een kunn mit de Koalitschoon ut CDU, SPD un Grönen de een betto harr wiedermaken. Man ok de FDP kümmt as Partner bi de Regeren in Fraag. // Stand 07.06.2021, Kl. 9:30

