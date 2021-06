Stand: 07.06.2021 09:30 Uhr Verstööt gegen de Corona-Regeln

De Polizei Hamborg hett an’t Wekeneen poor Partys oplööst. De Lüüd hebbt sik dor nich an de Corona-Regeln as to’n Bispeel dat Alkoholverbott oder de Maskenplicht hollen. De gröttsten Insätz harrn se in’n Stadtpark un in Ottensen. Dorför weer dat in’t Schanzenviddel un op St. Pauli recht ruhig. // Stand 07.06.2021, Kl. 9:30

