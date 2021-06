Stand: 07.06.2021 09:30 Uhr Premieer in’t Ohnsorg-Theater

Düchtig klatscht un jubelt hebbt de Tokiekers in’t Ohnsorg-Theater bi de Premieer vun de Leevskumedie „Laat uns Frünnen blieven“. De plattdüütsche Bühn is mit en Twee-Lüüd-Stück, in dat ok sungen un danzt warrt, torüch ut de Corona-Paus. Caroline Kiesewetter un Sebastian Herrmann speelt mit veel Woortwitz platoonsche Frünnen. Dorbi hett se sik in em verleevt. Mehr över de Premieer höört Ji vunaf Klock söven in’t Kulturjournal. // Stand 07.06.2021, Kl. 9:30

