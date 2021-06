Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Urlaub in MV

Un ok dat is nu wedder mööglich: Urlaub in Mekelnborg-Vörpommern un dat för all vun utwarts. För de egen Lüüd güng dat dormit al vör een Week los. Egal, wat dat nu en Ferienwahnung, Hotel oder Campingplatz is: Bi de Anreis bruukt de Urlaubers ok hier en negativen Corona-Test. Touristen, de man blots een Dag blieven doot, de mööt aver noch töven. De dröövt denn eerst af Freedag tokamen Week wedder na Mekelnborg-Vörpommern hen.

// Stand: 04.06.2021, Kl. 9:30

