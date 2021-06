Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Börgerschop is sik över Geld enig

Knapp sössundörtig Milliarden Euro – so veel Geld steiht för den Hamborger Senaat dit Johr un dat tokamen Johr praat. Op düssen Rekoord-Huushoolt hett sik de Börgerschop güstern Avend op enigt. Dree Daag lang hebbt se över snackt. Dat meiste Geld kriegt de Soziaal- un de Schoolbehöörd. Dorbi warrt aver ok ne’e Schulden maakt un de gaht jüst so in’e Milliarden rin.

// Stand: 04.06.2021, Kl. 9:30

