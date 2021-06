Stand: 04.06.2021 09:30 Uhr Ole Elvtunnel duert noch

Dat is vigelienscher as dacht betto – dat wedder Trechtmaken vun den Olen Elvtunnel. Man eerst in fief Johr warrt de komplett fardig ween. Dat is ut en ne’en Tietplaan vun de Havenverwalten HPA ruttolesen. Totiets kummt all dat ole Tüchs ut de Weströhr rut, de siet annerthalv Johr dicht is. För allens tohoopnahmen plaant de Senaat hunnertveerteihn Millionen Euro in. Bavento kaamt den nochmal mehr as twintig Millionen Euro vun de Bunnsregeren dorto.

