NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Morgen is noch fründlich mit man blots en poor Wulken. Dat duert aver nich lang – an’n Namiddag kaamt denn Regenschuer oder ok Gewidder dorto. Dat Ganze denn bi bet to sössuntwintig Graad. Opstunns sünd dat twintig Graad in Fuhlsbüddel. Un dat Wekenenn warrt so’n Mix ut Sünn, Wulken un Regen bi üm un bi veeruntwintig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.06.2021 | 09:30 Uhr