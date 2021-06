Stand: 02.06.2021 09:30 Uhr Binnengastronomie maakt op

Eten un Drinken in't Restaurang binnen: Vun Fredag af an geiht dat in Hamborg wedder – man ünner Oplagen. Bedeent warrt an'n Disch un rin dröövt blots Gäst, de negativ op Corona test worrn sünd, de impft sünd or wedder gesund. Dat is bet Klock ölven an'n Avend mööglich. Vun denn af an gifft dat in't Schanzenviddel un op'n Kiez ok en Verbott för'n Alkoholutschank. Dat schall Stratenpartys as an't verleden Wekenend verhinnern. | Stand 2.6.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.06.2021 | 09:30 Uhr