Stand: 02.06.2021 09:30 Uhr Gode Utsicht för Sportevents

Binnen- und Sportsenater Andy Grote will düt Johr den Hamborg Marathon un de Cyclassics wedder stattfinnen laten: mit Dusende Sportlers un ok mit Tokiekers. Vun August af an schall dat mit sowat wedder losgahn. För Sportevents in Hallen un Stadien warrt al fröher lockert. Dat dor ok allens hygienisch reinmaakt warrn kann un ok seker is: Dorför betahlt de Stadt denn Toschüss. | Stand 2.6.2021 Kl. 9:30

