Stand: 02.06.2021 09:30 Uhr Oordeel gegen Warburg-Manager

Aktienhändlers hefft den Staat mit Cum-Ex-Deals üm Milliarden bedrogen. Se hefft Stüern torüchkregen, de keeneen betahlt hett. Ok de Hamborger Warburg-Bank is dor mit in't Speel ween. Nu gifft dat'n Oordeel gegen'n Mann, de bi de Bank fröher de General-Vullmacht hatt hett. He mutt nu wegen Achtertrecken vun Stüern fief Johr na't Kaschott. | Stand 2.6.2021 Kl. 9:30

