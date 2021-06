Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Greeksche Bookstavens för Corona-Varianten

Alpha, Beta, Gamma – so süllt de Corona-Mutatschonen in Tokunft heten. De Weltsundheitsorganisatschoon will de Varianten na greeksche Bookstavens nömen un nich mehr so as nu, na de Länner, woneem een jem funnen un mellt hett. Keen Land sall wegen sowat en Nadeel vun hebben. De wetenschoplichen Naams as to'n Bispeel B1.351 finnt de WHO to vigeliensch. // Stand 01.06.2021, Kl. 9:30

