Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Protest bi Airbus

Bi Airbus sünd se wedder an’t Protesteren. Vör de Warksdoren in Hamborg hett de IG Metall vunmorgen en Bedrievsblatt ünner de Lüüd bröcht. De Warkschop krittelt dor an den Ümbo vun’t Ünnernehmen. Airbus will Delen vun de Produkschoon in en Dochtersellschop utlagern. Mehr as veerdusend Mitarbeiders wöörn denn nich mehr direkt bi den Flegerboer arbeiden. // Stand: 01.06.2021, Kl. 9:30

