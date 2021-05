Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr Wedder Ünnerricht in Scholen

Vun vundaag an is för all Schölers in Hamborg wedder Ünnerricht in de Scholen mööglich. De Corona-Regeln gellt jümmer noch. Dat heet ok: Dat gifft en Test- un Maskenplicht un dat schall faken lüft warrn. Blots in Sünnerfäll dröfft Scholen ok eerst an'n Middeweken wedder apen maken: wenn dat even nich fröher organisiert warrn kann. En Plicht, för'n Ünnernicht na de Scholen to gahn, gifft dat man jümmer noch nich wedder. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

