Beraten över Snelltest-Bedrug

Veel mehr Snelltests afreken as reell maakt worrn sünd: De Gesundheitsministers vun Bund un Länner beraat vundaag, wo se Bedrug bi't Afreken verhinnern künnt. NDR, WDR un SZ sünd gewahr worrn, dat welk vun de Bedrievers vun Teststeden woll to veel afrekent hefft. Per Snelltest betahlt de Bunnsregieren achtteihn Euro. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

