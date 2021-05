Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr Unfall bi Hornbek

Bi en sworen Unfall op de A24 sünd twee Minschen storven. Bi Hornbek in Sleswig-Holsteen stötten an'n Avend twee Autos frontal tosamen. En Mann weer in de verkehrt Richten ünnerwegens – un is op'n annern Wagen crasht. De twee Minschen in'n annern Wagen sünd storven; de Mann, de op se toföhrt is, hett swoor verletzt överlevt. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

