Stand: 28.05.2021 09:30 Uhr Impf-Drapen

Kinner un junge Lüüd schüllt bet to’t Enn vun’n Sommer de Schangs hebben, sik gegen Corona impfen to laten. Dat hebbt Bund un Länner bi’t Impf-Drapen beslaten. Man för jüm schall keen Middel to’n Sprütten bisiet leggt warrn. In Hamborg warrt dat eerstmal keen Impf-Akschoon för junge Lüüd geven. Man all Schölers köönt vun den 7. Juni af an en Termin kriegen – eerstmal woll blots bi Dokters mit egen Praxis. / Stand: 28.05.2021, Klock 9:30

