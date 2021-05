Stand: 28.05.2021 09:30 Uhr Kulturleben fangt wedder an

In’t Theater oder na en Konzert gahn – dat is vun hüüt af an in Hamborg wedder mööglich. Man dor gellt scharpe Corona-Oplagen för. Wann noch mehr Regeln locker maakt warrt, dat leggt de Senaat vundaag fast. Dat geiht dorüm, wann Fitnesstudios wedder opmaken dörvt un wann de Lütten wedder normaal na’n Kinnergoorn hengahn köönt. / Stand: 28.05.2021, Klock 9:30

