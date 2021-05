Stand: 28.05.2021 09:30 Uhr Ne’e Wahnungen in Hamborg

De Stadt harr ja fastleggt, woveel Wahnungen nee boot warrn schüllt. Nu steiht Hamborg sogor beter dor as plaant. Rekent harrn se mit teihndusend Wahnungen un fardig worrn sünd meist ölvendusenddreehunnert. De Linke is dor nich tofreden mit: Blots bi goot dörtig Perzent vun de Wahnungen gifft dat en böverste Grenz för de Miet för Lüüd, de nich so veel Geld hebbt. De Verband Noorddüütsche Wahnungsünnernehmen meent, dat gifft to wenig Grundstücken un dat Boen warrt dürer un dürer. / Stand: 28.05.2021, Klock 9:30

