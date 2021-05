Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Unfall in Hummelsbüddel

In Hummelsbüddel hett een achtig Johr ole Fro mit ehrn Wagen ehrn Keerl anföhrt. De Polizei seggt, se is bi’t Inparken op en Parkdeck west un dor toeerst gegen en Muer förht un achteran gegen ehrn Mann. He hett sik dorbi ornlich wat an’n Kopp daan. De Beamten ünenrsökt dat nu wegen fohrlässige Körperverletzen. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

