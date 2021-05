Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Football

Holstein Kiel ut de Tweet Football-Bunnsliga hett dat Relegatschoon-Henspeel in Köln mit Een to Null wunnen. Dormit hebbt de Kielers en goode Schangs, dat se to’n eersten Maal na de Eerst Bunnsliga opstiegt. Dat Trüggspeel warrt övermorgen in Kiel utdragen.

De FC Villareal het to’n eersten Mal de Europa League wunnen. De Mannschopp hett in’t Endspeel in Danzig den groten Favoriten Manchester-United mit Ölven gegen Teihn in’t Ölvenmeterscheten afleddert. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.05.2021 | 10:15 Uhr