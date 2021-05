Stand: 27.05.2021 10:15 Uhr Eric Carle is dood

De Schriever un Bookbiller-Tekner vun „Die kleine Raupe Nimmersatt“ Eric Carle is storven. De US-Amerikaner un Soehn vun dütsche Inwannerers is eenunnegentig Johr old worden. Sien Fomilie seggt, Carle is al verleden Sünndag storven. He hett mehr as hunnert Kinnerbökers rutbröcht. Sien Verlag seggt, de sünd in üm un bi söventig Spraken översett worden, ok op platt as „De lütt Ruup Jümmersmacht“. / Stand: 27.05.21 Klock 09:30

