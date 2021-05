Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr Nachtens Tempo dörtig

Weniger Stratenlarm in de Nachten un mehr Roh för Anwahnerschen un Anwahners: De Hamborger Senaat will, dat op tosätzlich fiefunachtig Straten nachtens Tempo dörtig gellen schall. Ümweltsenater Jens Kerstan, de hett güstern en Akschoons-Plaan gegen Larm vörstellt. Langsomer föhren mutt een denn twüschen avends Klock teihn un morgens Klock söss, un twoors op besünners lute Stremels vun Hauptstraten, so as de Stader Straat oder de Eiffestraat. // Stand: 26.05., Klock 09:30

