Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr Weniger Impfstoff för Arztpraxen

De Impf-Kampagne bi de Dokters mit egne Praxen, de kann nich recht in Swung kamen. Dat hett de Kassenärztliche Vereinigung Hamburg kritiseert. Se seggt, as dat utsüht, is de Bund woll bi un spoort den Impfstoff von Biontech an, dat de denn bi Kinner un junge Lüüd sprütt warrn kann. Un dorüm kriegt de Arztpraxen tokamen Week düütlich weniger Impfstoff levert. // Stand: 26.05., Klock 09:30

