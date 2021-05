Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr Ermiddeln na dat Seilbahn-Unglück

As dat utsüht, hebbt se nu na dat Afstörrten vun en Seilbahn in Noord-Italien Lüüd fastnahmen. De Narichtenagentur Ansa mellt, dat geiht üm den Mann, de de Bahn bedrieven deit un twee Mitarbeiders. De Staatsanwaltschop geiht woll dorvun ut, dat achter dat Unglück an'n Lago Maggiore mit veerteihn Dode minschlich Verseggen steken deit. Dat kann angahn, dat dor bi dat Warten vun de Bahn en Metallgavel vergeten worrn is. // Stand: 26.05., Klock 09:30

