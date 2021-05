Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr Noch mehr apen maken?

Mag ween, dat de Hamborger Senaat vundaag seggt, dat noch mehr apen maken kann. De Inzidenz in de Stadt is ja ornlich daalgahn. Güstern weer se bi achtundörtig Komma dree Perzent. Ünner annern hoopt de Hoteliers, dat se bald ok wedder Gäst begröten köönt. An Wekenenn dörven de Butengastronomie un de Einzelhannel apen maken. //Stand 25.05.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2021 | 09:30 Uhr