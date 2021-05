Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr EU reageert op Dwangslannung

De Europä’sche Union, de hett besloten, dat Airlines ut Belarus nich mehr över de EU flegen dörvt un ok nich mehr in EU Länner afflegen oder lannen. Doröver sünd sik de Staats- un Regerenschefs bi en Gipfel in Brüssel eens worrn. Se reageert dormit dorop, dat en Ryanair-Fleger in Minsk dwungen worrn is to lannen. //Stand 25.05.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2021 | 09:30 Uhr