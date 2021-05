Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr Innovaschoons-Campus

De hamborger Havenverwalten HPA, de will op de Flach vun Blohm+Voss en Innovaschoon-Campus apen maken. Op fiefdusend Quadraatmeters wüllt se dor in Tokunft Drohnen testen, de flegen oder swimmen doot. Bavento hebbt se Projekte plaant mit 3-D-Druck un Fohrtüüg, de sülvt föhren köönt. In extra opstellte Containers, dor schüllt sik Tüftlers aver ok etableerte Firmen nedderlaten. //Stand 25.05.2021 Kl. 9:30

