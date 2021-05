Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr Foot- un Basketball

De HSV is kort dorvör, een ne’en Trainer to kriegen. Tim Walter schall vundaag sien Verdrag ünnerschrieven. Dorna wüllt se em offiziell vörstellen. För de Hamborg-Towers is de Basketball-Bunnsliga-Saison to Enn. Se hebbt güstern Avend ok jümehr drüttet Play-off-Speel gegen Alba Berlin verloren. To’t eerste Maal siet lange Tiet dörven wedder tweehunnert Fans in Willemsborg mit dorbi ween. // Stand 25.05.2021 Kl. 9:30

