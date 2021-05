Stand: 21.05.2021 09:30 Uhr Neet Kunnenzentrum

De digitale europäische Imp-Utwies kummt nu. Dorop hebbt sik dat EU-Parlament un de Liddmaten, de anner Staten, op enigt. In Hamborg kann een för den Utwies so as dat utsüht woll af Juli in de Messehallen en Andrag för stellen. Denn dor maakt en neet grodet Kunnenzentrum open. Af Dingsdag al kann een dor al sien Personaalutwies oder ok sien Reisepass utstellen laten.

// Stand: 21.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2021 | 09:30 Uhr