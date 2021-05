Stand: 21.05.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

…un dor sünd vundaag veel Wulken ünnerwegens. Enkelte Regenschuer sünd mööglich. Twüschendörch schient aver ok noch mal de Sünn. To’n Namiddag hen un an’n Avend regent dat denn aver ok ornlich. Enkelt sünd ok Gewidder mööglich bi Temperaturen vun nich mehr as söventeihn Graad. Opstunns sünd dat twölf Graad in Fuhlsbüddel. Un de Utsichten: Dat Wekenenn dat warrt so richtig schöön, so schöön as in’n Harvst: mit deels ornlich Wind, Wulken, Regen un Sünn un dat bi kole dörteihn Graad an’n Sünnavend un föffteihn Graad an’n Sünndag.

// Stand: 21.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2021 | 09:30 Uhr