Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Ünnerricht in Scholen

In Hamborg süllt de Schölers bald wedder jedeen Dag na School hen. Dat hett de Spreker vun de Schoolbehöörd Hamborg, Peter Albrecht, to NDR 90,3 seggt. Mehr dorto sall in de tokamen Week faststahn. Dat kunn goot ween un dat geiht eerstmal mit de Klassen een bet söss los, dat se jedeen Dag na School hen gaht.// Stand: 20.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.05.2021 | 09:30 Uhr