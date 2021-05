Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Na Liekenfund in Kiel

Nadem se in de Nöögde vun Kiel twee Lieken funnen hebbt, hett en Mann bi de Polizei in Hamborg seggt, dat he dat weer. Woans dat to de Schöten in Dänischenhagen kamen is, weet een noch nich so nipp un nau. Man de Polizei glöövt, dat mag ween un dat weer en Saak in't persönliche Ümfeld. // Stand 20.05.2021, Kl. 9:30

