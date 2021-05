Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Unrohen in Nahoost

Siet teihn Daag gaht militante Palästinensers ut den Gazastriepen un Israel op’nanner los. Bunnsbutenminister Heiko Maas will nu twüschen de beiden Sieden vermiddeln. Vundaag flüggt he na Israel un de Palästinensergebieten hen. He will sehn, wat de internatschonale Gemeenschop för en Wapenstillstand bi den Gaza-Kunflikt doon kann. // Stand 20.05.2021, Kl. 9:30

