Stand: 20.05.2021 09:30 Uhr Unfall in Hamborg-Hohenfell

Bi en Unfall in Hamborg-Hohenfell sünd twee Minschen an’t Lief to Schaden kamen. An’n Möhlendamm weer güstern Avend en Wagen op’mal in den Gegenverkehr raast un direktemang mit en anner Wagen tosamenstött. Goot twee Stünnen lang mussen se de Straat rund üm de Unfallsteed dicht maken. Woans dat to den Unfall kamen is weet een noch nich. // Stand 20.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.05.2021 | 09:30 Uhr