Stand: 19.05.2021 09:30 Uhr Keen Corona mehr in Hamborger Pleegheimen

Dat geev dat siet Enn September nich mehr: In de Pleegheimen in Hamborg gifft dat opstünns nich een Corona-Fall. Dat liggt woll doran, dat al so veel Minschen impft sünd, weer vun de Sundheitsbehöörd to hören. Anfang Januar harr noch meist jeedeen twete Pleegheim in Hamborg Corona-Infekschonen mellt. / Stand: 19.05.2021, Klock 9:30

