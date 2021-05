Stand: 19.05.2021 09:30 Uhr Gewalt in’n Negen Oosten

Twüschen de Palästinensers un Israel geiht dat jümmers noch hen un her – un en Enn is nich aftosehn. De UN-Sekerheitsraat hett dat güstern wedder nich schafft, sik op en gemeensaam Positschoons-Papeer to den Striet in den Negen Oosten to enigen. As dat lett, hett de USA dor woll en P vörsett. Frankriek will dor fix op daal, en Utweg to finnen un hett mit den UN-Sekerheitsraat al en ne’en Vörslag op’n Disch leggt. Bi’t Utarbeiden hebbt se sik mit Ägypten un Jordanien afstimmt. / Stand: 19.05.2021, Klock 9:30

