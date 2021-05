Stand: 19.05.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So as in de verleden Daag wesselt sik ok hüüt wedder Sünn un Wulken af. Ok de een oder anner Regenschuer is dorbi. De Temperaturen klattert op föffteihn bet söventeihn Graad. Opstünns sünd dat ölven Graad an de Bill. Ok morgen süht dat bi dörteihn bet föffteihn Graad nich veel anners ut. / Stand: 19.05.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.05.2021 | 09:30 Uhr