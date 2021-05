Stand: 18.05.2021 09:30 Uhr Corona-Impen ohn Priorisieren

Bi't Impen schall düütschlandwiet blots noch bet to'n sövten Juni priorisiert warrn. So sä dat Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn an'n Avend. Denn kann sik jedeen, die över süssteihn is, en Corona-Imptermin holen. Dat is denn ok egal, wat een arbeidt or wat een gesund is. Man de Hamborger Soziolbehöörd wahrschoet al: Man schall nich glööven, dat man den glieks an de Reeg is. Mach ween, dat man op sien Termin en beten töven mut. Spreker Martin Helfrich sä, de Stadt kunn nich all de Lüüd opmal impen. För so wat geev dat eenfach noch nich nog Impstoff. | Stand 18.5.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.05.2021 | 09:30 Uhr