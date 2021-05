Stand: 18.05.2021 09:30 Uhr Öösterriek maakt op

Öösterriek lockert sien Regeln för't Inreisen vun Minschen ut Düütschland. Vun morgen an mutt man dor nich mehr notwendigerwies in Quarantäne. Man wokeen na Öösterriek will, mutt wiesen, dat he test is or impt or de Süük al achter sik hett. Dat Öösterriek nu lockert, liggt doran, dat de Infektschonstahlen dor na ünnen gahn sünd. | Stand 18.5.2021 Kl. 9:30

